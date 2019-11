Calenda scende in campo: “Il 21 il nuovo movimento politico”

Quella che in tanti già da mesi consideravano una possibile eventualità, in realtà era un dato di fatto. Dal canto suo Carlo Calenda non ha mai nascosto le sue visioni ideologiche, soprattutto pratiche. Tenace e coerente, anche da ministro, benché in qualche modo ‘legato’ a un indirizzo politico, non è mai venuto meno alle sue convinzioni, cercando sempre soluzioni pratiche e condivise, in funzione di un ineccepibile pragmatismo. In altre parole, Calenda ‘le ha provate tutte’, cercando di scuotere il Pd dal suo torpore, mettendosi a disposizione a vantaggio di una costruttività… palesemente non riconosciuta.

Così, dopo aver assistito al ‘capolavoro’ politico di Renzi, ha finalmente deciso di ‘fare da se’ e, ieri sera a Bologna, Calenda è finalmente passato i fatti, come ha poi confermato stamane su Twitter cogliendo l”occasione per replicare a Salvini: “Questa mobilitazione va onorata. Il 21 lanceremo il nuovo movimento politico. Nonostante il poco tempo siamo pronti a lavorare con @sbonaccini e @pdnetwork per combattere insieme. Ovviamente se i 5S non saranno alleati. @MatteoRichetti“.

Max