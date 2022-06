Calenda vs Meloni: “Draghi incapace? Sparate da chi non ha mai gestito nulla…”

(Adnkronos) – “Non ho ben capito quando avresti dimostrato una qualsiasi capacità di governo. Cosa hai governato? Perché è del tutto legittimo prendere posizione anche duramente contro il governo, ma dare dell’incapace a Draghi, non avendo gestito mai nulla è un poco fuori misura”. Carlo Calenda ribatte così via Twitter a un post di Giorgia Meloni in cui la leader di Fdi attacca il governo.

Scrive Meloni: “Ora, Ministri inadeguati e nostalgici del lockdown minacciano di chiudere i rubinetti agli italiani e di istituire zone rosse. Possibile che, ogni volta, questo Governo di incapaci debba far pagare agli italiani la sua inettitudine?”.

E Calenda prosegue: “Aggiungo una cosa Giorgia. A queste sparate non si accompagna mai una proposta realizzabile. Esattamente come i 5S e Salvini prima di te. Funziona finché non governi. Ma forse non te ne importa granché. Meglio l’opposizione a vita. Più facile”.