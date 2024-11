Un calendario scolastico anomalo quello di quest’anno: salta il ponte dell’Immacolata ma si recupera a fine mese con una lunga vacanza

Pur non potendo godere del ponte dell’Immacolata e, per i milanesi, della ricorrenza di Sant’Ambrogio, in quanto quest’anno capitano rispettivamente di sabato e domenica, il calendario scolastico consentirà a studenti e al personale scolastico di avere una lunga pausa durante le vacanze di Natale.

Vacanze di Natale secondo il calendario scolastico

Quasi tutte le Regioni hanno deliberato che l’inizio delle vacanze natalizie avverrà il 23 dicembre, un lunedì, con l’eccezione della Toscana che posticipa di un giorno e della provincia autonoma di Bolzano che, invece, anticipa a venerdì 21 dicembre. Il rientro a scuola avverrà martedì 7 gennaio per un totale di 17 giorni di vacanza consecutivi, tra le più lunghe degli ultimi anni.

Prossime vacanze: Pasqua e 25 aprile

Nel 2025 la Pasqua cade di 20 aprile e le scuole hanno annunciato la chiusura dal 17 aprile fino al 22. Ma le vacanze non finiscono qui perché due giorni dopo è il 25 aprile: la festa della Liberazione è di venerdì e questo consente un altro ponte di tre giorni. In sostanza in dieci giorni, si starà a scuola soltanto due.

Festa dei lavoratori: 1 maggio

Dopo aprile si presenta subito un’altra possibilità di ponte a scuola: il Primo maggio 2025 è giovedì e questo consente di infilare un’altra mini pausa di quattro giorni prima della fine dell’anno scolastico.

Ultima tappa prima della fine: il 2 giugno

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, sarà di lunedì: da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno c’è comunque un ultimo ponte prima della fine della scuola, che le regioni hanno fissato al 7 giugno, con Basilicata, Liguria e Vale d’Aosta che hanno invece fissato la fine delle lazioni al 10 giugno.

L’articolo Calendario scolastico, quest’anno niente ponte dell’Immacolata ma si recupera con le vacanze di Natale proviene da Notizie da TeleAmbiente TV News.