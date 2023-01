(Adnkronos) – Si è suicidato sparandosi il sospetto killer del massacro di Monterey Park, in California, dove 10 persone sono rimaste uccise in occasione di una festa per il capodanno cinese. Lo riportano i media statunitensi, precisando che l’uomo, il 72enne Huu Can Tran, si è suicidato all’interno del van bianco che ha usato per scappare dalla scena di un secondo tentato assalto dopo che la polizia lo aveva circondato e bloccato nel parcheggio di Torrance.