Cambio di rotta Austria e Danimarca sui vaccini, Kurz: “Non faremo più affidamento sull’Ue”

Prima del suo viaggio in Israele, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato lo strappo con l’Unione europea sui vaccini anti-Covid. Austria e Danimarca in futuro “non faranno più affidamento sull’Ue e, insieme a Israele, produrranno nei prossimi anni dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del coronavirus e lavoreranno insieme alla ricerca di opzioni di trattamento”. Lo ha detto Kurz in una dichiarazione all’Apa. “L’Ema (ndr: l’Agenzia europea per i medicinali) – ha proseguito – è troppo lenta con le approvazioni dei vaccini e ci sono rallentamenti nelle consegne da parte delle aziende farmaceutiche”. Giovedì, 4 marzo, il cancelliere austriaco e la premier danese, Mette Frederiksen, incontreranno Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano.