Camera dei deputati: 369 schede bianche e 10 nulle nella prima delle tre sessioni di voto previste per oggi

Diversamente da come sono andate le cose a Palazzo Madama, nella prima delle tre votazioni previste oggi alla Camera, il quorum per l’elezione del presidente (richiesta la maggioranza dei due terzi ) non è stato raggiunto.

Camera dei deputati: 369 schede bianche e 10 nulle nella prima delle tre sessioni voto previste per oggi

Nello specifico si sono contate ben 369 schede bianche, 10 nulle, con 4 voti per il leghista Riccardo Molinari, e 3 per Enrico Letta. Visto quindi l’evidente mancato raggiungimento del quorum, Ettore Rosato, presidente provvisorio, ha fissato le altre due sessioni per le 14 e le 17. Se già ieri Letta aveva annunciato le schede bianche da parte del Pd, stamane anche i deputati di Fdi sembra che abbiano ricevuto l’indicazione di fare altrettanto alla prima chiama. Un refrain, prima del voto, confermata anche da Flavio Tosi (Fi), che ha ‘canditamente rivelato: “L’indicazione per la prima votazione è scheda bianca“.

Elezioni Camera: Berlusconi incontra la Meloni e rassicura: “L’ho incontrata serenamente. Come sempre”

E dire che, al termine del breve incontro tenutosi fra la Meloni e Berlusconi, tenutosi poco a pochi minuti dalla prima sessione di voto, non ci sono stati elementi tali da far pensare a qualche ‘dissapore’. Anzi, il Cavaliere – affiancato dalla Renzulli – ha tenuto a rassicurare affermando che “L’ho incontrata serenamente. Come sempre“.

Max