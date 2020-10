Camilla Uomini e Donne, chi è la corteggiatrice di Gianluca: età e cognome

Ha attirato le attenzioni di Gianluca e Davide ed ora una delle corteggiatrici più ammirate di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Camilla, che nelle ultime settimane ha attirato le attenzioni di entrambi i tronisti. Inizialmente la ragazza si è dichiarata per Gianluca, ma Davide notando alcuni sguardi in studio le ha chiesto un’esterna.

Proposta accettata: i due infatti sono usciti insieme e i sono chiariti. Gianluca non ha preso male la decisione, anche se ha chiesto a Gianluca perché non le avesse parlato in studio invece di farlo lontano dalla puntata in camerino. Scopriamo meglio chi è Camilla, la corteggiatrice che piace ai due tronisti.

Partiamo dal nome completo: si chiama Camilla Pucciarelli, ha 25 anni e viene da Roma. La ragazza ha già raccontato qualcosa di sé nelle prime puntate di Uomini e Donne. Ha dichiarato infatti di aver avuto due convivenze alle spalle finite male. Inoltre ha raccontato di non avere più rapporti con la sua famiglia.