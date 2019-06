Camilleri, l’ultimo bollettino medico: “Non cosciente”

Attaccato ad un macchinario che gli garantisce di respirare in maniera artificiale: così è aggrappato alla vita Andrea Camilleri, che ieri è stato ricoverato d’urgenza per un arresto cardiocircolatorio. Le condizioni dell’inventore del celebre ispettore Montalbano rimangono critiche ma stabili, come riferiscono fonti sanitarie. Lo scrittore di 93 anni è ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma, dove è stato portato d’urgenza nella giornata di ieri dopo il malore. Appena arrivato al pronto soccorso gli è stata praticata la rianimazione per riattivare l’attività cardiocircolatoria. Le condizioni rimangono quindi critiche, ulteriori novità verranno apprese all’uscita del nuovo bollettino medico previsto per le 12.

Camilleri, il bollettino delle 12

Aggiornamento 12:15

“Non cosciente, prognosi riservata”. E’ questo il nuovo bollettino medico su Camilleri uscito alle 12 e che rende note le condizioni di salute dello scrittore creatore del celebre commissario Montalbano: “Le condizioni sono stazionarie ma permangono critiche. La prognosi è riservata, il paziente non è cosciente – ha reso noto Roberto Ricci, direttore del Dea dell’ospedale Santo Spirito – Il paziente è in assistenza con supporto respiratorio meccanico e farmacologico e sedazione farmacologica. Ovviamente non è cosciente”, ha concluso.