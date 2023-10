Campagna elettorale choc a Trento, “Un candidato in stile cowboy inneggia alle ‘grigliate d’orso”, denuncia l’Oipa

Campagna elettorale choc a Trento, “Un candidato in stile cowboy inneggia alle...

Si torna ad inneggiare alle ‘grigliate d’orso’ a Trento. Ieri un candidato in corsa per un seggio di consigliere nella Provincia autonoma di Trento, Alessio Anselmo (lista Casa Autonomia.eu), ha pensato bene di pubblicare un post, rimosso qualche ora dopo, che forse voleva calamitare qualche voto dei nemici della fauna che andranno a votare domenica prossima.

E’ quanto denunciato oggi attraverso i social, dall’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), che diffuso l’incredibile screenshot del post in questione (https://oipaitalia-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/ufficiostampa_oipaitalia_onmicrosoft_com/ER2or4YoqJFFg7g585vXbKgBlBdMSyYGIn8r5gzjYascFg?e=QucGfj).

Grigliate d’orso’, il precedente nel 2011, quando furono i Nas ad impedire l’orribile ‘banchetto elettorale’ con Fugatti

Nel post, il candidato Anselmo porta alla memoria eventi come quello dell’estate del 2011, quando alla festa della Lega nel Primiero era tutto pronto per il barbecue a base d’orso che avrebbe visto sedersi a tavola tra altri anche l’attuale presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, allora deputato leghista.

Una ‘festa’ rovinata da un ‘blitz dei Nas’, che sequestrarono chili di carne d’orso pronta per il barbecue.

Come rimarca l’Oipa, il post di Alessio Anselmo è caratterizzato da un fotomontaggio, nel quale il candidato cavalca un orso al galoppo tipo cowboy guadando un corso d’acqua. Il testo recita all’attacco: “Grigliata d’orso! Questo succederà quando saremo al governo del Trentino e saremo andati a Bruxelles per cambiare la normativa e lasciare che i cacciatori controllino il numero di orsi nel nostro territorio”.

Grigliate d’orso’, l’Oipa: “Esponenti politici che fomentano l’odio verso questi splendidi animali, protetti a livello Ue, per racimolare qualche voto”

Come dicevamo, il post è stato poi eliminato e al suo posto, poco prima delle 23 di ieri, ne appare un altro (https://oipaitalia-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/ufficiostampa_oipaitalia_onmicrosoft_com/EXi0tYaCyoZJmPsTpFbhu2kBaFBD318wjEtqIupWhLK2Cw?e=MI98HI), con la foto di “F20, una figlia di Daniza” (cit.), la mamma orsa morta nel 2012 durante la cattura. Il testo: “È un tema che merita di essere affrontato e non subito. Nella prossima legislatura ci sarà modo di discernere tutte le questioni che ho toccato oggi nel post, che per la sensibilità di tutti ho preferito eliminare”.

Dunque, l’Oipa si dice “basita”, ed evidenzia come, dopo tutte le tragedie che hanno colpito i plantigradi trentini negli ultimi anni, “ancora esponenti politici si usano argomenti che fomentano l’odio verso questi splendidi animali, protetti a livello europeo, per racimolare qualche voto. Invece di lavorare e pianificare una seria programmazione di azioni rispettose della fauna per realizzare una serena convivenza uomo-animale”.

