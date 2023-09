Campagna (Saloni Nautici), ‘spazi più ampi e nuovi brand alla 63 esidizione’

(Adnkronos) – “La 63esima edizione del Salone nautico vedrà tantissime novità. La prima di tutte è che il Salone si ingrandisce. Il claim ‘Sea more’, con il quale abbiamo lanciato la campagna promozionale di questa edizione, nasce proprio dal fatto che ci sarà molto più mare e molto più spazi espositivi, che ci consentirà ovviamente di allargare l’offerta merceologica in tutti i settori e, conseguentemente, di rispondere alle aspettative di ogni singolo visitatore”. Lo ha detto Alessandro Campagna, direttore commerciale dei Saloni Nautici, a margine della conferenza stampa di presentazione del 63esimo Salone nautico internazionale, svoltasi a Palazzo del Principe a Genova.

“Ci saranno anche nuovi espositori e nuovi brand, poiché l’allargamento degli spazi ci ha consentito di accorciare la lista d’attesa che si era allungata negli ultimi anni, in coincidenza dell’andamento più che positivo del mercato – ha aggiunto Campagna – I brand presenti alla 63esima edizione sono infatti ben 1043 brand. Una crescita molto importante per il Salone Nautico di Genova, perché crescere in termini numerici significa anche avere maggiore risonanza a livello internazionale. Rispetto ai 160 elementi in esposizione nella categoria imbarcazioni l’anno scorso – ha concluso il direttore commerciale dei Saloni nautici – quest’anno ce ne sono 184. Anche questo dato dimostra come Genova sia sempre più la città d’elezione per la presentazione delle maggiori novità”.