Campania, nuova ordinanza: bar e ristoranti chiudono alle 23

Bar e ristoranti chiusi alle 23 da domenica a giovedì, a mezzanotte il venerdì e il sabato. È questo quanto prevede la nuova ordinanza firmata oggi dal presidente della Campania Vincenzo De Luca. Le nuove misure di contenimento del virus avranno validità fino al prossimo 20 ottobre. È stato inoltre confermato e prorogato, fino alla stessa data, l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto.

“E’ fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell’attività dalle ore 23 alle ore 6 del giorno successivo – si legge nell’ordinanza numero 77 firmata da de Luca – nei giorni da domenica a giovedì e dalle ore 24 alle ore 6 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. L’eccezione è prevista per gli “esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio”, si legge.

Per quanto riguarda i ristoranti e gli altri esercizi della ristorazione “è fatto obbligo di prevedere l’ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23 per l’intera settimana”. Non ci sono limiti di orario invece per le consegne a domicilio.