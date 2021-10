Campidoglio, accordo per trasporto studenti con disabilità

In via di risoluzione la problematica legata alle difficoltà dell’azienda che si occupa del trasporto degli studenti con disabilità a scuola. Dopo i disagi degli ultimi giorni con migliaia di ragazzi costretti a rimanere a casa, il Campidoglio ha siglato un accordo con la ditta Tundo per accollarsi le pendenze.

La nuova amministrazione Gualtieri provvederà quindi a coprire gli stipendi in arretrato e la revisione delle 150 navette, che potranno quindi ripartire in attesa del nuovo bando di assegnazione del servizio, che con un’accelerazione del processo dovrebbe essere pronto per dicembre.