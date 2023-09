Campidoglio, InfoRoma si fa in tre:oltre al radio notiziario, da domani la newsletter digitale e la web tv

Si rinnova completamente la comunicazione di Roma Capitale e si apre al dialogo con i cittadini. Da martedì 5 settembre, con la prima newsletter digitale e la nuova Web Tv, parte ufficialmente INFORoMA, il nuovo sistema di informazione multicanale che si affianca al già attivo notiziario radiofonico, che ogni mattina informa gli ascoltatori con le notizie del Campidoglio.

Un brand unico, INFORoMA che racchiude le diverse piattaforme, dalla radio all’informazione digitale, passando per i video, le dirette e i social, per un’informazione pubblica più capillare: uno strumento fondamentale in vista del Giubileo e dell’apertura dei cantieri in città con i relativi cambi alla viabilità.

La newsletter digitale avrà cadenza bisettimanale e raggiungerà, per email, tutti i cittadini che hanno dato il consenso sul portale di Roma Capitale. Un mezzo agile e veloce, appositamente ottimizzato per la visualizzazione su dispositivi mobili, che informa sulle principali notizie per vivere al meglio la città.

Novità anche il canale Web TV, accessibile dal banner INFORoMA sull’home page del sito istituzionale. Ogni settimana video con notizie, approfondimenti, dirette di eventi e tutorial affinché le romane e i romani possano accedere più agevolmente a tutti i servizi comunali.

