Campidoglio – La Celli: “Con l’approvazione in Assemblea capitolina della Carta della Qualità, nuovo passo avanti per rigenerazione urbana”

“Con l’approvazione dell’Assemblea capitolina dell’aggiornamento della Carta per la Qualità, atteso da 15 anni, facciamo un ulteriore passo avanti nell’opera di rigenerazione urbana della città che con grande determinazione la nostra amministrazione sta mettendo in campo. Ringrazio i consiglieri che hanno votato questa importante delibera e l’assessore Maurizio Veloccia per il lavoro svolto. Con questo atto, parte integrante del Piano Regolatore Generale, finalmente si arriva ad un aggiornamento degli elenchi degli immobili e delle aree urbane soggette a un regime speciale di tutela. Guardiamo al futuro e alle prospettive di crescita coniugando al tempo stesso l’esigenza di rispettare il patrimonio edilizio storico e artistico”.

Così in una nota la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli (nella foto).

Max