Campidoglio – La Segnalini: “L’Aula approva nuove linee guida lavori pubblici per migliore qualità urbana”

Approvate a larga maggioranza le nuove Linee guida dei lavori pubblici di Roma Capitale. Dopo il passaggio in Giunta e in Commissione Lavori pubblici il testo, voluto dall’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, è oggi stato votato anche dal Consiglio comunale.

Le “Linee guida e strumenti operativi per il miglioramento della qualità urbana delle pavimentazioni stradali carrabili, ciclabili e pedonali degli spazi pubblici Roma Capitale” sono un manuale operativo per la progettazione dei lavori pubblici, utili a rendere la città più bella, vivibile e sostenibile. Rappresentano uno strumento di riferimento non solo per le strade di diretta competenza di Roma Capitale, ma per l’intera rete di strade dell’Amministrazione capitolina, coinvolgendo anche i Municipi nella loro implementazione.

Con l’approvazione del testo le Linee guida saranno allegate ai capitolati di appalto dei lavori pubblici, in questo modo tutti i futuri interventi saranno armonici. Infatti, le strategie proposte nelle Linee guida hanno l’obiettivo di affrontare in maniera integrata un catalogo di possibili soluzioni e casi di studio, relativi alle pavimentazioni stradali carrabili, ciclabili e pedonali. Tra gli obiettivi: ridurre i livelli di inquinamento atmosferico e acustico, evitare le ‘isole di calore’, incrementare la fruibilità degli spazi pubblici, elevare la qualità percettiva del paesaggio urbano ed effettuare interventi sostenibili che tengano in considerazione l’intero ciclo di vita dei materiali.

Il documento è frutto della sinergia tra Roma Capitale e Sapienza, voluto per ripensare lo spazio urbano in un’ottica di maggiore vivibilità e per rendere la città più a misura d’uomo e vivibile per tutti.

“Oggi l’aula ha approvato le nuove Linee guida dei Lavori pubblici, grazie a questo strumento operativo saremo in grado di migliorare la qualità urbana concretamente. Eseguire lavori pubblici ben calibrati – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini – è indubbiamente importante per il decoro, ma soprattutto per la vivibilità. Strade, marciapiedi e piazze svolgono, infatti, una funzione essenziale nella vita quotidiana di tutti. Sicuramente, una città pensata in modo armonico è più bella da vedere, ma lo scopo principale delle Linee guida è migliorare in modo profondo la vivibilità delle nostre strade. Ad esempio, già da tempo, stiamo utilizzando asfalti innovativi che garantiscono maggiore durabilità e sicurezza. Stiamo ripensando i nostri spazi pubblici progettando aree verdi in grado di combattere le ‘isole di calore’ e attenuare i rumori. Allo stesso tempo stiamo dando particolare importanza all’illuminazione e alla presenza di aree gioco per rendere la città un luogo in cui vivere in armonia e sicurezza anche con attraversamenti pedonali rialzati. L’obiettivo è ambizioso – conclude Segnalini – ma al tempo stesso è percorribile, come già accade in molte città europee. Con questo documento offriamo alle amministrazioni che devono affrontare lavori pubblici un manuale operativo per portare a termine opere di alta qualità”.

La redazione delle Linee guida è stata possibile grazie alla collaborazione di diversi soggetti che nel corso del 2022 hanno partecipato al tavolo tecnico di coordinamento che ringrazio per il prezioso contributo: il Dipartimento CSIMU, CITERA dell’Università di Roma La Sapienza, la Sovrintendenza Capitolina, l’Ufficio di Scopo “Clima”, il Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, il Dipartimento Tutela Ambientale, il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, il Co.Q.U.E. e la Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma.

