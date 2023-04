Campidoglio. Le 114 scuole vincitrici di ‘Roma Scuola Aperta, scuole aperte il pomeriggio 22/23’

Incontro, confronto, reciproco apprendimento, apertura all’imprevisto. Queste le parole chiave della giornata che oggi ha visto le 114 scuole vincitrici dell’avviso “Roma Scuola Aperta, scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023” riunite per discutere dell’esperienza fatta, dei risultati conseguiti e di come migliorare il prossimo avviso.

“Negli ultimi mesi – ha dichiarato l’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli a margine dell’evento tenutosi in Campidoglio – ho voluto visitare le scuole aperte nei pomeriggi, le sere e nei weekend nei quartieri più disparati della nostra città, dall’estrema periferia al centro e ho visto una ricchezza sconfinata che ha attraversato le nostre scuole con progetti e attività diversissimi: da percorsi volti alla decostruzione degli stereotipi di genere, a laboratori teatrali, supporto scolastico, passando per processi di inclusione per le famiglie con background migratorio. Una esperienza innovativa che oggi è stata raccontata dai protagonisti e messa a disposizione di tutti per crescere e far meglio il prossimo anno“.

“Roma Scuola Aperta – ha poi aggiunto l’Assessora Pratelli – è soprattutto questo: una visione che vuole fare della scuola un punto di riferimento per la comunità del territorio, dove la contaminazione tra il dentro e il fuori sia ricchezza condivisa e patrimonio di studentesse e studenti, associazioni, dirigenti, docenti, genitori e di tutta la città. Un ringraziamento particolare va al Prof. Gregorio Arena per aver partecipato e dato il suo prezioso contributo con una lectio sui patti di collaborazione: individuare nuove possibilità per le scuole e le comunità è l’orizzonte che ci siamo dati e che vogliamo curare e perseguire. Siamo pronti a fare tesoro degli input di oggi per fare meglio e di più il prossimo anno.”

Max