Campidoglio: mostre, eventi e appuntamenti per il weekend

Roma Capitale della cultura anche per questo weekend con un fitto calendario di incontri, eventi, mostre, attività. Eccone alcuni per il fine settimana di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre.

Per I weekend della MIC, sabato 9 novembre le sale dei Musei Capitolini aprono le porte ai visitatori con la serata di musica Ellington e Mingus: un treno per Woodstock in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, dalle 20.00 alle 24.00 (ultimo ingresso alle ore 23.00) al costo di un euro o gratuito per i possessori della MIC card.

L’Orchestra Giovanile di Jazz della Scuola di Musica di Testaccio, diretta da Mario Raja, propone un repertorio di brani di Duke Ellington, mescolando arrangiamenti anche molto sperimentali a fedeli trascrizioni delle partiture originali.

In programma anche musica di Charles Mingus e un omaggio al Festival di Woodstock, 50 anni dopo, con brani di Joe Cocker e altri grandi del rock.

Durante l’evento è possibile partecipare alle visite guidate gratuite alla mostra Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte per gruppi di 25 persone e fino a esaurimento dei posti disponibili. L’appuntamento è all’ingresso della mostra e si possono scegliere diverse fasce orarie: 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00.

Nel fine settimana, le note della grande musica classica risuonano ancora con due concerti gratuiti a cura della Roma Tre Orchestra. Intorno all’ultimo Beethoven, parte prima, sabato 9 novembre alle 16.00 al Museo Napoleonico con il pianista Andrea Baggioli che esegue al piano i componimenti del maestro tedesco Sonata n.28 in la maggiore op. 101 e le Variazioni su un tema di Diabelli op. 120. Domenica 10 alle 11.00 è la volta del pianista Yeygeni Galanov che, al Museo Carlo Bilotti, esegue il concerto Un pianoforte tra l’Italia e la Russia. In programma i brani Nudo di N. Campogrande, Antiche arie e danze di O. Respighi, Suite dal balletto “Romeo e Giulietta” di S. Prokofiev e Y. Galanov, Sonata n.2 in si bemolle minore op. 36 di S. Rachmaninov.

Per i possessori della MIC card sono gratuiti, previa prenotazione allo 060608, gli appuntamenti di venerdì 8 novembre di Musei da toccare: Il Museo di Roma e il suo racconto in-tatto al Museo di Roma alle 11.00; Gli animali a portata di mano al Museo Civico di Zoologia alle 15.30; Scoprire i Mercati di Traiano con le mani ai Mercati di Traiano alle 16.00.

Sono tre le visite gratuite previste di Archeologia in Comune: sabato 9 novembre: alle 10.00, Area archeologica dei Fori Imperiali, a cura di Antonella Corsaro, con appuntamento in Piazza della Madonna di Loreto. Alle 11.00 Mitreo del Circo Massimo, a cura di Elisabetta Carnabuci, con appuntamento in piazza Bocca della Verità, 16. Domenica 10 novembre alle 10.30 e alle 11.30 Il sepolcro degli Scipioni, visita a cura di Carla Termini con appuntamento in via di Porta San Sebastiano 9. Prenotazione obbligatoria allo 060608.

Visita guidata alla mostra Canova. Eterna bellezza, ospitata al Museo di Roma a Palazzo Braschi, venerdì 8 novembre alle 16.30 per ampliare la conoscenza di uno dei più importanti artisti dell’età moderna, mettendolo in relazione con la Roma del suo tempo, in particolare, con le vicende di costruzione di Palazzo Braschi e della famiglia committente. Inoltre, sabato 9 e domenica 10 novembre, e per tutto il mese di novembre, la grande mostra prolunga l’orario di apertura fino alle 22.00 (la biglietteria chiude alle 21.00). Per i possessori MIC card è previsto l’ingresso con biglietto ridotto.

Una visita per scoprire il lato pubblico e privato di uno dei personaggi centrali della cultura italiana del ‘900 è invece in programma sabato 9 novembre alle 10.00 e alle 11.00 alla Casa Museo Alberto Moravia. Nell’attico affacciato sul Tevere, lo scrittore ha passato la seconda parte della sua vita. Una grande casa, colma di libri e di quadri, divenuta nel tempo luogo di parole, di storie, di incontri umani e intellettuali.

Laboratorio Microgiardini di Francesca Vernile, sabato 9 novembre alle 10.30 alla Casina delle Civette di Villa Torlonia. Ed ecco il Miniature garden, cioè un giardino miniaturizzato per tornare bambini, da utilizzare quando lo spazio scarseggia, così che il giardino diventi così piccolo da stare in un vaso: terrari, kokedama e “miniature gardens” occupano poco spazio, ma sono in grado di ricreare la suggestione del giardino e regalare le gioie del contatto diretto con la natura. Sempre sabato alle 17.00 Il gioiello, codici e simboli di ieri e di oggi, conferenza di Anna Fiorelli nell’ambito della mostra Maria Paola Ranfi. Gioiello intimo colloquio.

Dipingere sui muri per abbattere i muri è un evento benefico alla Galleria d’Arte Moderna sabato 9 novembre dalle 10.30 fino alle 13.00 per l’integrazione sociale e lavorativa, organizzato dal Rotary Club di Roma Trinità dei Monti.

I protagonisti sono un gruppo di ragazzi con sindrome di Down, che ha realizzato un murales in uno dei quartieri della Capitale, e il collettivo artistico “Up2Artists”, composto da noti street artist di Roma (tra cui Mauro Sgarbi, Maupal, Beetroot, Moby Dick e Stefano Aufieri).

Vari gli appuntamenti per bambini e ragazzi di questo fine settimana al Museo Civico di Zoologia di Roma. Dalla Terra all’Universo è in programma sabato 9 novembre (ore 11.00 e 17.30), e domenica 10 novembre (ore 11.00, 12.00, 16.30 e 17.30) con un percorso attraverso la storia delle osservazioni astronomiche, dagli antichi calendari ai potenti telescopi spaziali, fino alle conoscenze attuali sulla vita delle stelle, sulla natura dei pianeti e sull’espansione dell’universo. Gli appuntamenti con il Dottor Stellarium sono previsti il 9 novembre alle 12.00 con Vita da stella e alle 16.30 con Il Dottor Stellarium alla scoperta del Sole.