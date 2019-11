Campidoglio, proventi delle multe correttamente stanziati secondo la legge

L’ Amministrazione Capitolina, come risulta dal Rendiconto di gestione 2018, ha correttamente determinato le assegnazioni dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada nelle percentuali e categorie indicate dall’art. 208 del D.lgs 285/92.

È quanto ribadisce il Campidoglio rispetto a ulteriori notizie di stampa, peraltro già smentite in precedenza, secondo le quali le risorse provenienti dalle multe e destinate alla manutenzione stradale verrebbero dirottati su altre spese.

Le previsioni di bilancio rispettano esattamente i vincoli di utilizzo dei proventi delle contravvenzioni che vanno destinati, nella misura del 50%, a interventi di manutenzione della segnaletica, di potenziamento delle attività di controllo da parte della Polizia Locale e ad altre attività connesse al miglioramento della sicurezza stradale, tra cui la manutenzione delle strade.

Il restante 50% è invece nella disponibilità dell’ente anche per spese di altra natura.

Il Campidoglio ricorda inoltre che in bilancio sono stati previsti ulteriori investimenti: solo per il biennio 2019-2020, e solo per la manutenzione straordinaria delle strade di grande viabilità, sono stati stanziati oltre 217 milioni di euro. A questi vanno aggiunti i fondi destinati alla manutenzione ordinaria e ai Municipi per le strade di loro competenza.