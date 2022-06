Campionato di Serie A 2022-2023: sorteggiati i match della prossima stagione. Il calendario

Saranno Fiorentina-Cremonese; Verona-Napoli; Juventus-Sassuolo; Lazio-Bologna; Lecce-Inter; Milan-Udinese; Monza-Torino; Salernitana-Roma; Sampdoria-Atalanta; e Spezia-Empoli, i match che apriranno il prossimo Campionato di calcio di Serie A 2022-2023.

Oggi è stato infatti sorteggiato il calendario che, nell’ambito di quelli che possono essere considerati sin da ora gli ‘scontri clou’, già nelle prime giornate, dopo il via con il Milan campione d’Italia in casa contro l’Udinese, segnaliamo ad esempio per il turno del 27 e 28 agosto prossimi (che coincide con la terza giornata), Juventus-Roma, Lazio-Inter e Fiorentina-Napoli.

Campionato di Serie A 2022-2023, ecco quando si giocheranno i derby più+ ‘caldi’ ed i big match

Sempre nell’ambito delle cosiddette ‘partite di cartellone’, grande attenzione ovviamente ai derby. Per quel che riguarda ‘quello della madonnina’, tra Milan ed Inter, l’andata è prevista alla quinta giornata (il 4 settembre) mentre, il ritorno avrà luogo alla 21esima giornata (il 5 febbraio).

Spostandoci invece nella Capitale, per ‘gustarci’ il clima di sfottò che storicamente accompagna Roma-Lazio – e viceversa – bisognerà invece attendere la 13/a giornata (il 6 novembre), per ritrovare Lazio-Roma al 27° turno (il 19 marzo).

Ma non sarà soltanto il derby capitolino ha caratterizzare la 13/a giornata (il 6 novembre), ma anche il match d’andata fra Juventus ed Inter, il cui ritorno è invece previsto per il 19 (27/a giornata). Allo stesso modo crea grande attesa anche lo scontro diretto fra Milan-Juventus, con la prima il 9 ottobre a San Siro (nona giornata), ed il ritorno fissato per la penultima giornata del Campionato, il 28 maggio all’Allianz Stadium.

Campionato di Serie A 2022-2023, ecco il calendario con l’andata ed il ritorno di tutte le partire (fonte AdnKronos)

https://www.adnkronos.com/resources/0276-1576d06c5881-d7d81ac7c672-1000/calendario_seriea.pdf

Max