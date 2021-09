Campioni, il Cervia torna in tv: Gullo regista, ci sarà anche Ciccio Graziani

Ricordate ‘Campioni, il sogno’? Il reality che raccontò due stagioni del Cervia calcio, tra allenamenti, immagini dallo spogliatoio e scelte dei telespettatori, torna in tv. Il format sarà diverso: non sarà un vero e proprio reality show, ma racconterà da vicino la stagione del club. L’idea è venuta a un ex giocatore del Cervia, Francesco Gullo. Sarà lui il regista della nuova stagione.

«Cervia Calcio 2.0, generazione social», questo il nome del programma, andrà in onda ogni mercoledì su Go-tv (canale 163 del digitale terrestre): “Non sarà un reality in senso stretto anche perché non c’è il televoto – spiega Gullo. – Il nostro scopo, oltre alla visibilità data a Cervia e a Milano Marittima, è quello di raccontare, dopo 16 anni, una squadra di Promozione in tutte le sue vesti, partendo dai protagonisti, cioè i calciatori. Siamo entrati definitivamente nell’era dei social, dunque interagiremo molto con questo strumento”.

Continua l’ex giocatore del Cervia: “Qualsiasi iniziativa venga intrapresa affiancandole il nome del Cervia, è naturale che faccia pensare immediatamente a un ritorno di Campioni – continua Gullo -. In più, con Bondi e il sottoscritto fra i calciatori, è comprensibile fare l’associazione. Però, «Cervia Calcio 2.0, generazione social» è un’altra cosa. Noi raccontiamo una squadra di calcio. L’appuntamento è alle ore 20, ogni mercoledì, per 30 minuti, oltre a due repliche settimanali. Ogni giorno, sul nuovo sito internet e sui social del Cervia, pubblicheremo qualcosa che permetterà l’interazione col pubblico”.

I punti cardine del nuovo programma saranno gli stessi di quello che, dal 2004 al 2006, portò al successo il Cervia: “Lo spogliatoio sarà il luogo chiave. Le telecamere entreranno in occasione degli allenamenti e, soprattutto, nel giorno della gara, a fine primo tempo. La partita sarà sintetizzata negli highlights. Racconteremo la settimana, ci sarà poi l’angolo della cultura, col coinvolgimento di Giancarlo Magrini. Ospiteremo naturalmente anche Ciccio Graziani, speriamo prima di Natale. Poi avremo di certo altri ex protagonisti di Campioni, anche se il nostro obiettivo è quello di fare qualcosa di diverso”, conclude Gullo.