Camuffare la voce al telefono: ecco le app che permettono il trucchetto

Diavolerie moderne, si diceva un tempo: e lo dicevano coloro i quali erano, e forse ancora sono, poco avvezzi ai grandi stravolgimenti delle tecnologie contemporanee.

Se si tratti o meno di rivoluzioni, certo, il dubbio c’è: ma che le più attuali applicazioni per i telefoni, oggi, ad esempio, possano permettere alcuni trucchetti come quello in particolare per camuffare la voce, non ci piove. Proprio così: camuffare la voce. E oggi è possibile farlo senza dover portarsi, ad esempio, la mano alla bocca o ricorrere ad artifizi artigianali. Ma perchè farlo?

Camuffare la voce al telefono: ecco che cosa occorre fare

Che si tratti di uno scherzo telefonico o di una esigenza diversa, in questo contesto, importa relativamente. Il punto è che è possibile: camuffare la voce al telefono si può fare a livello tecnologico ed esistono delle App per camuffare la propria intonazione in modo perfetto. Quali? E’ presto detto.

Nell’universo della goliardia internet, è possibile imbattersi in applicazioni che suggeriscono come realizzare scherzi telefonici e contattare magari un amico senza fartsi riconoscere.

Quindi, per chi volesse, niente più fazzoletto sulla bocca o voce dietro un imbuto: si chiama direttamente dal proprio smartphone, si usano delle App, e il gioco è fatto.

Tra le principali App che agiscono in tal senso ci sono: FunCalls, utile per per camuffare la voce, Call voice changer, Fun Phone Call, usata per scherzi telefonici e ancora, Camuffa la voce con Funny Call.

FunCalls è una app semplice da usare per camuffare la tua voce nel corso delle telefonate.

Scaricata l’App, si vede subito una tastiera del telefono e si può digitare il numero di telefono: gratis, potrai usare solo le opzioni di camuffamento della voce Funny (divertente) e Man (uomo). Per avere accesso a chiamate più lunghe e poter utilizzare anche il filtro che però è a pagamento.

Invece Call voice changer concede un bonus di chiamata di due minuti. La App per camuffare la voce è pratica, e prima di chiamare ti sarà chiesto il tono e il filtro della voce. Si passa da Lowest (bassissimo) a Highest (Altissimo).

Sono anche disponibili degli effetti sonori: dagli animali alla voce dei personaggi famosi, fino al rumore dello sciacquone.

Una App simile è Fun Phone Call: a disposizione si ha un minuto gratis, dopodiché si può comprare altro tempo da 2.99 dollari per sette minuti extra, fino a 19.99 per 100 minuti.

Una App solo per iPhone è Funny Call che offre 24 secondi gratuiti, ma permette di camuffare la voce in molti modi, da quella di un posseduto a quella di un robot. L’applicazione permette di registrare le chiamate con voce modificata.

I costi dei minuti extra cambiano in base a quanto traffico compri: da 1,09 euro per un minuto a 21,99 per 32 minuti.

Insomma, ce ne è davvero per tutti i gusti.