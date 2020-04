Canale 5, cosa va in onda oggi giovedì 15 aprile al posto di Come un delfino

In attesa del ritorno di Uomini e Donne, previsto lunedì 20 aprile con una veste tutta nuova, Mediaset lavora per occupare il buco lasciato dalla sospensione del programma di Maria De Filippi. In queste settimane si sono susseguiti film, fiction e qualche ritorno al passato, come quello di ieri che ci ha riportato a Casa Vianello.

In molti attendono la puntata finale di Come un delfino, che andrà però in onda sabato prossimo. Oggi giovedì 16 aprile, invece, Canale 5 proporrà un film televisivo: Rosamunde Pilcher: la lettera, che inizierà intorno alle 14 e 40 intrattenendo il pubblico sempre numeroso di Canale 5.

Canale 5, da lunedì torna il palinsesto originario

Oggi è il turno del film Rosamunde Pilcher: la lettera, commedia di genere romantico girata nel 2016, da lunedì però tornerà la ‘normalità’, ossia il palinsesto originario che Mediaset ha sempre portato avanti da diversi anni a questa parte e che vede nell’orario che va dalle 14 e 45 in poi Uomini e Donne.

Lunedì’ 20 aprile torna infatti la trasmissione di Maria de Filippi, seppur con qualche modifica. Non ci saranno assembramenti di dame, corteggiatori, tronisti e cavalieri, in studio sono attese solo poche persone e il corteggiamento avverrà tramite ‘le parole’ come ha sottolineato la redazione. Un modo nuovo di intendere il dating show che da lunedì avrà una nuova veste.