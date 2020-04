Canale 5, cosa va in onda oggi pomeriggio al posto di Come un delfino

Canale 5, cosa va in onda oggi pomeriggio al posto di Come...

L’ultima puntata di Come un delfino ha lasciato tutti col fiato sospeso, l’attesa per il gran finale è quindi alle stelle. Il settimo episodio è stato mandato in onda sabato 11 aprile, l’ultimo, con ogni probabilità, sarà quindi proposto sabato prossimo, 18 aprile. Ancora qualche giorno d’attesa quindi per capire come finirà la storia di Alessandro Dominici.

Nel frattempo Mediaset riempirà i buchi di palinsesto lasciati vuoti dalla sospensione di Uomini e Donne con film televisivi e altre fiction. L’emergenza coronavirus ha infatti stravolto anche i piani delle televisioni, che hanno dovuto fra fronte a diversi imprevisti dovuti all’impossibilità di registrare diversi prodotti televisivi.

Oggi su Canale 5 inga Lindstrom: L’altra figlia

Lo stop di Uomini e Donne, uno dei programmi più visti di Canale 5, ha prevedibilmente causato problemi a Mediaset, che per rimediare alla sospensione del programma di uomini e Donne è dovuta ricorrere all’inserimento di diversi film. Oggi pomeriggio intorno alle 14 e 40, infatti, è prevista la messa in onda di Inga Lindstrom: L’altra figlia.

Non è una novità, in queste settimane di quarantena, infatti, Mediaset ha spesso proposto film basai sui romanzi di Inga Lindstrom, che ha scritto tanti libri da coprire mesi di palinsesti televisivi. In attesa quindi di vedere l’ultima puntata di Come un delfino e del ritorno di Uomini e Donne, per cui non dovrebbe mancare molto, su Canale 5 continua la proposizione di film televisivi.