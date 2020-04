Canale 5, oggi giovedì 9 aprile cosa va in onda al posto di Come un delfino

Ogni giorno una sorpresa per quanto riguarda il palinsesto Mediaset e in particolar modo Canale 5. Soprattutto per quanto riguarda la fascia oraria che parte dalle 14 e 40, la zona ‘sicura’ di Uomini e Donne, costretta a d interrompersi a causa del coronavirus che ha imposto lo stravolgimento dei palinsesti televisivi.

Con lo stop della trasmissione di Maria De Filippi Mediaset si è trovata nella scomoda posizione di dover sostituire uno show seguito da milioni di persone ogni pomeriggio. Spesso però ci è riuscita, ad esempio con la messa in onda di Come un delfino, fiction apprezzatissima dal pubblico che oggi giovedì 9 aprile on andrà però in onda.

Rosamunde Pilcher: l’eredità di nostro padre su Canale 5

Per scoprire la fine di Come un delfino, che ha lasciato in molti col fiato sospeso, sarà necessario attendere sabato 11 aprile, quando verrà svelato il destino di Alessandro Dominici, giovane istruttore di nuoto che ha dato tanto a chi aveva meno.

Oggi invece Canale 5 propone a partire dalle 14 e 40 circa Rosamunde Pilcher: l’eredità di nostro padre, un film televisivo che sarà sicuramente in grado di regalare un’ora e mezza di spensieratezza, in attesa del ritorno di Uomini e Donne, lontano forse. Ma sicuro.