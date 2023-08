Canale 5, partenze daytime, tutte le novità, come inizierà la giornata della rete ammiraglia del Biscione? Ecco il programma.

Merlino apre, Vecchi-Panicucci chiudono. Verissimo invece è allo start dal 9 settembre. Il via sarà contraddistinto da Myrta Merlino. La grande novità della stagione del daytime dunque è la prima a scendere in… onda.

Lunedì 4 settembre al via il nuovo Pomeriggio Cinque. Il contenitore trainerà le nuove puntate di Caduta Libera con Gerry Scotti, nel preserale.

Sabato 9 e domenica 10 settembre torna anche Verissimo. Il contenitore di Silvia Toffanin, inizierà prima rispetto a La Vita in Diretta (eccezionalmente in onda di sabato per il primo mese) e a Domenica In (dal 17 settembre). Lunedì 11 settembre Barbara Palombelli riparte con Forum. Lo stesso giorno dovrebbe segnare il ritorno in video di Maria De Filippi a Uomini e Donne.

Ultimi a partire, il 25 settembre, Federica Panicucci e Francesco Vecchi, con Mattino Cinque, e la squadra di Striscia la Notizia. A proposito del tg satirico regna il silenzio sui conduttori della prossima edizione.