Canale5 e Italia1 22 Giugno 2020: Robin Hood e Fuga da Reuma Park in prima serata: cast e trama dei film

Una prima serata come sempre variopinta e multiforme quella che prevede di mettere in scena mediaset con i suoi tre principali canali per oggi 22 giugno 2020. Che cosa prevede il carnet in gioco?

Come sempre Rete4 riveste il ruolo del canale dedicato in maniera più cospicua alla informazione e attualità con la sua Quarta Repubblica con Nicola Porro.

Invece canale5 e italia1 provano ovviamente ad allargare il pubblico cogliendo fette di cittadini che vogliono distrarsi, proponendo due film molto diversi tra di loro.

In attesa di scoprire come andrà la serata, in termini di audience, ecco gli ascolti di ieri. Questo è quello che invece riguarda la programmazione tv nei principali canali in chiaro di oggi 22 Giugno 2020.

Canale5, ore 21.40: Robin Hood

Ecco su canale5 il film di Ridley Scott del 2010, con Russell Crowe e Cate Blanchett.

In pratica consiste in una rilettura in chiave storica della leggenda di Robin Hood, arciere al servizio di Re Riccardo Cuor di Leone, divenuto poi una figura clou della ‘letteratura’ britannica. Partendo dalla morte di Re Riccardo all’assedio del castello di Châlus Chabrol, il film racconta le vicende che portarono Robin Hood a schierarsi e combattere contro i baroni inglesi e il nuovo re Giovanni.

Italia1, ore 21.35: Fuga da Reuma Park

Su italia1 invece si sceglie l’ironia della commedia del film di Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti del 2016.

La trama parla di un futuro non molto lontano: Giovanni non può più contare su una memoria di ferro, Giacomo è sulla sedia a rotelle e Aldo viene lasciato solo la mattina di Natale. I tre si incontrano in una particolare casa di cura all’interno di un vecchio luna park dismesso, il Reuma Park, da cui cercheranno di scappare ideando una bizzarra fuga.