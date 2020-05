Canale5, oggi 29 Maggio 2020 alle ore 21.40 Amici Speciali: anticipazioni, prove, cast, giudici

Torna puntuale con la sua consueta messa in onda su Canale5 oggi 29 maggio 2020, alle ore 21.40 Amici Speciali, il format del talento rivisto e ridisegnato dalla sua leader Maria De Filippi a fronte delle complicazioni per via del coronavirus.

Ecco cosa ci aspetta dunque oggi nella rete ammiraglia Mediaset in prime time con una nuova puntata di Amici Speciali.

Canale5, oggi 29 Maggio 2020 alle ore 21.40 Amici Speciali

Terzo appuntamento con lo show di Maria De Filippi. Uno show che mira a sostenere la ripartenza italiana in questi giorni di pandemia da coronavirus, per affrontare il domani con ottimismo. Come noto, in questa avventura televisiva si schierano 5 ballerini professionisti che sono emersi in vecchie edizioni di Amici: il vincitore di categoria della 15° edizione Gabriele Esposito, il finalista della 15° edizione Alessio Gaudino, il vincitore della 16° edizione Andreas Muller, il ballerino latino-americano semifinalista della 18° edizione Umberto Gaudino e per finire il vincitore di categoria dell’edizione appena finita, la 19°, il ballerino Javier Rojas.

Accanto a loro in gara 7 cantanti ovvero: Irama, vincitore di Amici 17; Michele Bravi, vincitore della settima edizione di “X Factor” e Giordana Angi, vincitrice del Premio della critica di Amici 18 e seconda classificata; Alberto Urso, vincitore di Amici 18; la band The Kolors, vincitori di Amici 14. E poi ancora Random e Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19.

In questa puntata verranno nominati quattro talenti che accederanno alla finalissima del 5 giugno. A fare i propri giudizi alle esibizioni una giuria che vede presenti: Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello e Eleonora Abbagnato.

Accanto a loro, a dare le valutazioni anche Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, e i giudizi dei quattro rappresentanti dei quattro principali network radiofonici: Anna Pettinelli per RDS, Daniela Cappelleti per Radio Italia, Federica Gentile per RTL 102.5 e Alessandro Sansone per Radio 105.