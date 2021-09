Canarie, eruzione vulcano: paura per gas tossici a La Palma

Eruzione del vulcano Cumbre Vieja, il Cabildo di La Palma, il governo locale dell’isola delle Canarie, ha raccomandato di non uscire di casa ai cittadini che abitano nelle zone vicino a Tazacorte, dove la lava ha raggiunto l’Oceano e dove potrebbero sprigionarsi gas tossici. L’appello è stato rivolto via social media, dove si precisa che verrà consentito l’accesso alle zone dell’isola della Canarie che sono state evacuate. L’ingresso della colata lavica nelle acque che circondano l’isola di La Palma sta formando una densa nube di vapore acqueo, come scrive El Mundo.

Il Piano di emergenza vulcanica delle Isole Canarie (Pevolca) ha ricordato che la cenere vulcanica può avere effetti negativi sulla salute, sia a livello respiratorio, sia oculare, oltre che irritazioni cutanee. Ma finora “l’eruzione del vulcano della Palma non ha intaccato la qualità dell’aria, che è perfettamente respirabile” , ha affermato il Cabildo de La Palma . “I dispositivi per misurare la presenza di gas effettuano misurazioni periodiche su questo parametro e non hanno registrato valori considerati dannosi”, ha assicurato. Il presidente delle Isole Canarie, Ángel Víctor Torres, ha spiegato in un’intervista a Cadena Cope che ci sono “danni enormi a strade e case”.