‘Cancellate Houseparty’, rubano dati sensibili. Ma arriva la smentita

Una nuova catena su Whatsapp e social, un nuovo motivo per temere per i proprio dati sensibili. Il messaggio in questione mette in allerta tutti i possessori di Houseparty, l’app per videochiamate che soprattutto in questi giorni di quarantena sta prendendo piede in tutto il mondo. L’app in questione consente videochiamate di gruppo con annessi giochi da fare in compagnia.

Una sorta di stanza virtuale nella quale i partecipanti alla chiamata possono divertirsi con diversi passatempo che vanno dai quiz alle prove di disegno. L’applicazione di proprietà di Epic Games (la stessa di Fornite), in queste ultime ore è stata oggetto di alcuni messaggi circolati in rete nei quali gli utenti vendono invitati ad eliminare l’app in questione.

Arriva la smentita di Houseparty

All Houseparty accounts are safe – the service is secure, has never been compromised, and doesn’t collect passwords for other sites. — Houseparty (@houseparty) March 30, 2020

Questo il messaggio circolato nelle ultime ore che inviata ad eliminare Houseparty dal proprio telefono per mettere in sicurezza i propri dati personali: “Per chi avesse utilizzato House Party per le videochiamate mi stanno dicendo che rubano i dati per finalità illecite, per cui bisogna cancellare l’account dalle impostazioni. Condividi”.

Una notizia che ha genato un’ondata di panico, tanto che la stessa Houseparty, attraverso il proprio account Twitter, è stata costretta a smentire tale notizia che si è propagata con una velocità importante sui social: “Tutti gli account Houseparty sono sicuri: il servizio è sicuro, non è mai stato compromesso e non raccoglie password per altri siti”, assicura il messaggio.