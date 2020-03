Cancellato l’Eurovision Song Contest 2020

Per la prima volta nella propria storia l’Eurovision Song Contest non andrà in onda. Dopo sessantaquattro edizioni, l’emergenza Coronavirus costringe l’EBU, l’Unione europea di radiodiffusione, a rimandare la kermesse musicale al 2021, mantenendo come sede dell’evento quella di Rotterdam.

Se non cambia la città olandese, di tutt’altro discorso, invece, i brani in gara. Il regolamento prevede, infatti, che le canzoni devono essere pubblicate non prima di un certo periodo, generalmente non prima di settembre. Quest’anno a rappresentare l’Italia sarebbe stato Diodato con Fai rumore, brano con cui ha vinto il 70° Festival di Sanremo.