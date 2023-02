Cani a Roma, M5s: “Bocciato odg aree cani, maggioranza non ha a cuore animali”

“Questa amministrazione non ha a cuore il benessere animale: il nostro odg sulle aree cani, che mirava a dare spazi adeguati ai nostri amici a quattro zampe, è stato bocciato dalla maggioranza in Assemblea Capitolina.

Un disinteresse che, tra l’altro, è in controtendenza con la sensibilità dei territori: lo stesso atto è stato infatti approvato nel Municipio VII, e questo ci fa capire che non c’è un minimo di comunicazione tra Enti di prossimità e Campidoglio. Ma noi non ci arrendiamo e continueremo a batterci per chi non ha una voce“.

Così in una nota Daniele Diaco, consigliere capitolino M5s e vicepresidente della Commissione Ambiente, Emanuel Trombetta e Stefania Balsamà, consiglieri M5s in Municipio VII.

Max