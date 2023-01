Cannabis, botta e risposta Salvini-Schlein

(Adnkronos) – Botta e risposta via social tra Matteo Salvini e Elly Schlein. Argomento, la legalizzazione della cannabis. Inizia il leader della Lega, che su Twitter scrive: “Più tasse e più canne, le priorità del PD per aiutare gli Italiani. Si ride o si piange?”. Salvini allega anche un articolo in cui si legge che tra le proposte della candidata alla segreteria del Pd c’è “sì alle droghe leggere e aumento della tassa di successione”. A stretto giro arriva la replica della Schlein, sempre via Twitter: “Noi intanto ci preoccupiamo di non far ridere le mafie. La legalizzazione della cannabis sottrae terreno alla criminalità organizzata, mentre alzare il tetto al contante e smantellare il codice appalti la agevola. Son scelte. #MeglioLegale”.