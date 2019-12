Cannabis, Salvini: “La droga fa male”, e cita le 16enni investite a Roma

Inevitabilmente, con la ‘questione della cannabis’, e la decisione da parte della Cassazione in merito alla coltivazione personale, ciascuna delle differenti sponde politiche tiene a far sentire la sua. Tra i tanti, stamane, da sempre contrario a qualsiasi tipo di droga, il segretario della Lega, Matteo Salvini, il quale, ‘allacciandosi’ al recente – luttuoso – investimento delle due 16enni romane a Corso Francia, ha commentato: “La droga fa male, altro che coltivarsela in casa o comprarla in negozio, e anche le due ragazze morte a Roma ne sono la drammatica conferma. La Lega combatterà lo spaccio e la diffusione della droga sempre e ovunque”.

Max