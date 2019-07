Canone Rai 2019 gratis: il DVB T2 non stoppa la tassa ma alcuni possono non pagarlo. Ecco chi e come

Nelle scorse settimane si erano diffuse voci piuttosto incontrollate circa la possibilità che, per qualche ragione controversa, il canone Rai 2019 fosse gratis o, comunque, lo si potesse non pagare. Non è così.

In verità, si è semplicemente parlato di evoluzione dei meccanismi di trasmissione delle frequenze via etere, con il famoso ormai passaggio al DVB T2, che non ha nulla a che fare con il costo del canone. Ma di che cosa si tratta? E c’è la chance per non pagare il canone? La risposta, in questo caso è sì: ma solo per alcune persone. Ecco chi e come.

Canone Rai 2019: esenzione e tassa gratis per alcune categorie di utenti. Ecco chi e come si fa

Quello che invece emerge, è una sostanziale conferma della sussistenza di alcune modalità di esenzione per alcune specifiche categorie di persone. Ovvero, ci sono alcuni che possono, per legge, evitare di sobbarcarsi questo costo. Ed è bene specificarlo: questo non ha nulla a che vedere con il DVB T2 e con le trasformazioni sulle frequenze dei segnali.

Il canone Rai infatti è una tassa sul possesso delle TV, e non sul tipo di segnale recepito. Quanto all’eliminazione del canone Rai, esistono appunto dei sistemi per non doverlo più pagare che non hanno a che vedere con la modalità di ricezione.

Si ricorda, nello specifico, che dal 2016 un decreto legge ha stabilito che il canone Rai fosse incluso nella bolletta dell’energia elettrica. In questo modo, si è ridotto e di monto l’evasione.

Il canone Rai si paga per quella che la legge chiama “presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo“: non potendo stabilire chi non ne sia provvisto pur avendo l’antenna, la tassa si applica a tutti i contribuenti indistintamente. Tuttavia la tassa si può dribblare, e senza penali.

Esistono persone che possono non pagarla, in quanto esenti. Chi? Prima di tutto, coloro che non hanno un TV in casa. Se siete in grado di dimostrare di non possedere un apparecchio che funga da TV, allora siete esentati dal pagamento di questa imposta.

Per dimostrarlo, occore andare all’Agenzia delle Entrate compilando un apposito modulo nel quale si dichiara di non essere in possesso dell’apparecchio televisivo.

Oppure, ci sono altre strade. Sono esenti dal pagamento del canone Rai coloro che dimostrano di avere un’età pari o superiore a 75 anni e un reddito non superiore a 6.713,98 euro; oppure di essere un agente problematico (condizione dettata dall’art. 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961) o ancora un funzionario e/o impiegato consolare (sempre sulla base della Convenzione di Vienna, art. 49).

Sono altrettanto esentati i funzionari di un’organizzazione internazionale, i militari di cittadinanza non italiana, il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenente alle forze armate della NATO.

Una volta fatta la domanda, si avrà diritto a non pagare il tanto controverso Canone della Rai.