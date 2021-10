Cantieri stradali e stop smartworking, viabilità in tilt a Roma

Venerdì 15 ottobre, green pass obbligatorio nel settore pubblico e privato, fine dello smart working e Roma tornerà nel caos. Circa 300mila dipendenti torneranno negli uffici pubblici e questo potrebbe mettere ancor più a rischio il traffico cittadino, tra assembramenti sui mezzi pubblici ad acuire i disagi che pendolari, studenti e turisti hanno già vissuto in queste settimane.

A complicare le cose anche i cantieri di lavori stradali che imbottigliano la circolazione. Nel quadrane nord divieto di transito per i veicoli pesanti su largo Somalia le linee bus 63, 92, 135, 235, 351 e n92 deviare. Per il resto dei veicoli, la circolazione avviene a senso unico sulla direttrice da piazza Gondar a via Salaria. Lavori stradali anche in via Panama. Nel quadrante est per lavori in via delle Case Rosse altezza viale del Tecnopolo, deviata la linea 043 in direzione di via Ortucchio da viale del Tecnopolo devia in via delle Case Rosse.

Nella zona ovest della città lavori stradali in viale dei Colli Portuensi, tra la circonvallazione Gianicolense e via di Monteverde con riperccusioni sulla circonvallazione Gianicolense, via Ramazzini, via Agnelli, piazza Morelli. Al centro, invece, lavori di riqualificazione in via del Tritone, da largo del Tritone a largo Chigi, in via di San Basilio e via dell’Amba Aradam.

Nella zona sud, invece, restano i disagi per la chiusura del Ponte dell’Industria, nel tratto compreso tra via Pacinotti e via del Commercio in entrambi i sensi di marcia. La chiusura si è resa necessaria in seguito ad un incendio divampato nella notte tra sabato e domenica e che ha portato al crollo di alcune parti della struttura. Qui la viabilità alternativa.