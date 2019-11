‘Canzone per baby’, il singolo del cantautore fiorentino D’Iuorno

E’ in radio e disponibile sulle piattaforme di streaming e digital download ‘Canzone per baby’, il nuovo singolo del cantautore fiorentino D’Iuonro. La canzone ”racconta il disagio esistenziale di chi non si riconosce nelle strutture rigide che la società spesso impone e che non lasciano spazio alla libera espressione – racconta D’Iuorno – Esistono forze esterne, dettami, doveri che limitano il movimento e la creatività di ciascuno di noi. La “Baby” della canzone oltrepassa questo malessere con il coraggio: ballando, sognando, andando oltre».

La ballad si rivolge ad una ragazza che continua a difendere i propri sogni e la propria identità, nonostante il mondo che la circonda cerchi di inquadrarla in schemi predefiniti. Il cantautore la incoraggia così a non darsi per vinta nonostante le difficoltà, perché tutti “siamo nati per brillare, siamo stelle in mezzo ai guai”.

Un singolo prodotto da Alessandro D’Iuorno (autore del testo), Alessio Dell’Esto e Lorenzo Piscopo, che ha curato anche il mixing. Il brano è stato registrato da Andrea Alunno Minciotti e masterizzata da Giovanni Versari.

https://bit.ly/37wOzIi

Cantautore indipendente nato a Firenze, si appassiona fin da subito alla musica rock. Dopo numerose esperienze come chitarrista e voce in diverse band del fiorentino, nel 2008 decide di intraprendere il suo percorso da solista e nel 2009 si esibisce live per la prima volta come solista sul palco del “Sesto Rock”. Nel 2012 esce il suo primo disco “Ho capito abbastanza”. Durante uno dei suo concerti conosce Valentina Parigi, sua attuale manager, e successivamente Giorgio Canali, che lo ospita in apertura di alcuni suoi concerti durante il tour di presentazione del disco. Canali inizia a collaborare nelle vesti di produttore artistico e arrangiatore per il nuovo disco di Alessandro D’Iuorno, “Diversamente capace”, che esce nel 2015. A fine 2016 il cantautore è costretto ad uno stop per problemi personali, e quindi ad interrompere la sua attività live e creativa. “Canzone per Baby” è il suo ritorno sulle scene.

www.alessandrodiuorno.com – www.facebook.com/alessandrodiuorno/

