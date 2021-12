Caos maltempo: a Itri evacuate 200 persone, disagi a Frosinone

Anticipato dall’allerta arancione, il maltempo ha creato danni e disagi in particolare nelle province di Roma e Frosinone: lo straripamento di piccoli fiumi a Roma Nord ha prodotto l’allagamento delle campagne circostanti.

Ad Anagni e nei Comuni attigui è sotto controllo la situazione del fiume Sacco in merito al livello dell’acqua alzato già dai giorni scorsi. E in più, uno sfaldamento del parapetto ha necessitato l’intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco.

Molte le zone della province di Frosinone in cui il maltempo ha generato problemi di viabilità, con voragini nella carreggiata delle stradi stradali.

A Itri invece sono state evacuate diverse famiglie. Una settantina, per l’esattezza, e oltre 200 persone, molte delle quali condotte in strutture alberghiere e simili per alloggiare temporaneamente: il motivo, ovvio, è quello di evacuare le strutture più a rischio e non mettere a repentaglio la salute dei cittadini.