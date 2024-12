Caos Regina Coeli: sovraffollamento al 191,3% e una situazione di disagio ormai insostenibile. Tanti, troppi sono i segnali, le prove, i dati inconfutabili. A Regina Coeli tasso di sovraffollamento del 191,3% ed è tempo di riflessioni a tutto tondo.

I dati del Dap, emersi alla data del 30 novembre 2024, fanno paura. Secondo le elaborazioni del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria nel Lazio rispetto allo scorso anno il numero dei detenuti è incrementato del 5,2 per cento

Regina Coeli, numeri incredibilio, è sovraffollamento record

Quasi il 200 per cento, 191,3 per la precisione: è il dato sul tasso di sovraffollamento del carcere romano di Regina Coeli. È quanto si legge sui dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) elaborati e resi noti dal Garante nazionale delle persone private della libertà relativi alla situazione registrata il 30 novembre 2024. A livello nazionale i detenuti presenti hanno raggiunto il numero di 62.464 per un tasso di affollamento calcolato su posti effettivamente disponibili del 133%.

Nel Lazio tutti gli istituti di pena di Roma presentano da oltre due anni e mezzo tassi di affollamento effettivi oltre il 100% e in nove su 14 i numeri dei detenuti presenti superano la soglia del 140% sui posti disponibili. In totale nel Lazio, secondi i dati del Garante, rispetto a un anno fa si è registrato un incremento totale di oltre il 5 per cento.

Rispetto alla stessa data dello scorso anno la popolazione carceraria nel Paese è cresciuta di 2.348 unità (+3,8%). “Va qui sottolineato – spiega il Garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia commentando i dati – anche che, nonostante intenzioni, manifestate da più voci, di incrementare e migliorare la capienza del nostro sistema detentivo, durante questo biennio il numero dei posti effettivamente disponibili nei penitenziari del nostro Paese si è ridotto di 1.000 unità”.