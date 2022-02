Caos Sabaudia: “mercificazione res pubblica”. E spunta caso chioschi

Un vero «sistema di mercificazione della res publica», all’interno del Comune di Sabaudia: a dirlo è il giudice per le indagini preliminari relative all’operazione “Dune“. Al centro dell’inchiesta turbative d’asta, falso e corruzione e un impianto di connivenze politico-amministrative per un’indagine partita dal tentato incendio ai danni del Parco, la gestione del demanio marittimo, la Coppa del Mondo di Canottaggio e gli affidamenti per i lavori connessi.

Un “consolidato apparato clientelare tra i dipendenti del Comune imprenditori privati” che coinvolgerebbe anche la sindaca Giada Gervasi e soggetti posti in posizioni apicali all’interno della Giunta, come assessori, dirigenti e consiglieri che secondo le accuse potrebbero aver usato le proprie posizioni per vantaggi, abusi e anomalie. E mentre la sindaca si dimette, spunta lo scandalo dei chioschi.

aggiornamento ore 10.31

Anziché curare la manutenzione del Parco Nazionale del Circeo avrebbe dirottato la sua squadra per mettersi agli ordini della prima cittadina. Giuseppe Polidoro, appuntato dei carabinieri biodiversità di Fogliano, avrebbe usato l’attrezzatura militare per curare le aiuole e viali alberati nella via dove abitava la sindaca: un altro gruppetto di forestali avrebbe lavorato sottobanco, a casa di privati cittadini, in cambio denaro e la maglietta autografata di un famoso calciatore: Paulo Dybala.

aggiornamento ore 13.10

Il gip sottolinea lo «stretto legame personale» tra la famiglia del militare e la sindaca: il figlio è segretario di staff della Gervasi, la moglie è titolare del chiosco La Rosa dei venti che, per l’accusa, sarebbe stato tutelato dal rischio di decadenza della concessione, nonostante il mancato pagamento di alcuni canoni arretrati.

Emergerebbero, al riguardo, palesi conversazioni telefoniche, falsi rischi per la pubblica incolumità, ottenendo nulla osta e l’affido dei lavori a ditte amiche, e promesse di pagamenti munifici, con l’uso di personale del Corpo al servizio dell’amicizia e dell’appoggio della politica.

aggiornamento ore 15,41