Caos Usa, Biden: “Attacco senza precedenti. Questa non è l’America”

“Questa non è l’America. È un gruppo di sediziosi che non accetta la legge”. Così Joe Biden, presidente eletto che avrebbe dovuto essere proclamato oggi al Congresso, in un discorso alla nazione dopo l’irruzione di alcuni sostenitori di Trump a Capitol Hill.

President-elect Biden addresses the nation: https://t.co/BXM3SZK25R — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 6, 2021

“In questo momento la nostra democrazia è sotto un attacco che non ha precedenti”, ha proseguito Biden, che ha invitato Donald Trump ad “adempiere al suo giuramento e a difendere la Costituzione” per mettere fine all’insurrezione. “Questo non rappresenta chi siamo. Questo è disordine, caos e deve finire ora”, ha detto. “Nei prossimi quattro anni dovremo ripristinare la nostra democrazia”.

Mario Bonito