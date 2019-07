Capalbio Libri inaugura… con il futuro

“L’IGIST è il posto perfetto per prepararti al futuro ruolo da scienziata, in una galassia che ha bisogno di te”…

La tredicesima edizione di Capalbio Libri parte con una serata speciale dedicata ai teen-agers e a come si leggerà nel futuro. Domani, venerdì 26 luglio, alle ore 20 (ingresso libero fino ad esaurimento posti), Piazza Magenta per una sera si trasformerà idealmente nell’università intergalattica di Igist. L’autore, L.S.Larson, racconterà i modelli e i personaggi di questa originalissima storia in realtà aumentata in cui i lettori potranno trasformarsi in ologrammi.

In un futuro non troppo lontano, l’accademia scientifica più prestigiosa dell’universo – l’Intergalactic Institute of Science and Technology (IGIST) – orbita attorno alla Luna. La missione è formare i suoi studenti nei campi della scienza e della tecnologia, così da renderli pionieri dell’esplorazione intergalattica. Solo le menti più brillanti riescono a diventare luminari. Libera la tua immaginazione e vieni a raggiungerci. Prova un modo tutto nuovo di leggere con questo romanzo immersivo, in cui la storia è arricchita da divertenti animazioni e incredibili illustrazioni fotorealistiche. A mano a mano che prosegui nella lettura ti vengono dati monete e distintivi. Usa le monete per acquistare filtri e per farti selfie con i personaggi della storia in realtà aumentata. Puoi persino diventare un ologramma!

L.S. Larson è cresciuto nello stato di Washington sull’Olympic Peninsula, nel piccolo paese di Forks (conosciuto per “Twilight”, la saga di Stephanie Meyer). Luke si è laureato presso l’Università dell’Arizona con una borsa di studio NROTC e ha conseguito un master presso la Thunderbird School of Global Management. Dal 2015 è Presidente di Axon – la multinazionale statunitense produttrice di Taser – nella quale ha ricoperto negli anni un’ampia gamma di ruoli esecutivi e dirigenziali. Dopo esser diventato padre di tre bambine, Larson, ispirato dalla serie di Tom Swift “Thomas A. Swift and his Electric Rifle”, decide di scrivere una nuova serie sci-fi con l’obiettivo non solo di intrattenere e divertire ma anche di mostrare alle sue tre figlie e possibilmente a tutti i lettori, che ciascuno di loro potrà diventare un grande inventore ed avere un impatto positivo sull’umanità. La missione di IGIST è ispirare il futuro.

