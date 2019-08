Capalbio tra le Celebrity e Louis Armstrong

Domani, sabato 3 agosto, nell’ambito della manifestazione ‘Capalbio Libri‘, in Piazza Magenta saranno protagonisti due libri: il primo dedicato al romanzo Celebrity di Andrea Kerbaker, autore attento al mondo del libro e all’organizzazione culturale, il secondo al saggio di Stefano Zenni dedicato ad un mito musicale del jazz, Louis Armstrong. Una vera e propria lezione di jazz, insieme ad un grande interprete, il trombettista italiano più famoso al mondo Enrico Rava.

Dunque, alle 19.00 Andrea Kerbaker parlerà del suo ‘Celebrity’ (per La nave di Teseo), intervistato da Giulia Cerasoli – e con le letture di Marta Mondelli. “Estrae il fazzoletto dalla tasca, si terge il sudore sulla fronte e sorride garrulo all’indirizzo del fotografo, pronto a scattare di nuovo. Se al suo fianco non ci fossero i carabinieri con l’aria severa, lo saluterebbe con la mano, come fanno i vip quando scendono dalle scalette degli aerei”… si legge in un passaggio di questa storia dove troviamo Giuseppe ‘Pino’ Scannadinari: ha 24 anni, non ha studiato, lavora come barista nel bar del paese e vive ancora con i genitori. Fragile, timido, impacciato, Pino si sente ignorato da tutti, soprattutto dalle donne. La sua è una vita come tante, banale e monotona, finché un giorno partecipa a un popolare quiz televisivo, e aspetta con impazienza che la puntata vada in onda per godersi i suoi quindici minuti di celebrità. Ma la vita reale si rivela ben diversa da quella televisiva, con le sue scorciatoie verso il successo, e la vicenda prende una strada del tutto inattesa, che porterà Pino a una svolta imprevista, forse in grado di garantirgli la notorietà che ha sempre sognato.

Andrea Kerbaker (Milano, 1960) ha scritto romanzi, racconti e opere di saggistica, spesso dedicate alla passione per il mondo del libro. Organizza iniziative culturali per altri, e in proprio presso la Kasa dei Libri. Vive a Milano con la moglie; ha tre figli sparsi per il mondo che, ovunque siano, non possiedono la televisione.

Satchmo, oltre il mito del Jazz

A seguire, alle ore 21.30, sarà quindi la volta di Stefano Zenni ed il suo ‘Louis Armstrong. Satchmo: oltre il mito del jazz‘ (Stampa Alternativa), un incontro al quale parteciperà Enrico Rava. Le letture sono di Giulia Nervi.

“Oggi forse questo spettacolo ci appare ovvio, ma all’epoca nessun musicista si esprimeva con tanta esuberanza. Con quello stile, Armstrong ha fondato l’atteggiamento moderno della pop star, lo stile che fonda musica e spettacolo. Infine, quando imbocca la tromba, gli occhi chiusi, emerge con una posa scultorea per distillare, puro e splendente, il coronamento sonoro della sua arte” … Attraverso la parabola esemplare di una vita che nasce dalla miseria di New Orleans e culmina nella fama universale, Satchmo ha lasciato un’immensa eredità musicale: la trasformazione stilistica della tromba, l’invenzione del solismo jazz, la radicale rivoluzione del canto. Ma dietro il consumato intrattenitore umoristico e geniale – che pure ha cambiato il corso della storia – c’è molto altro: ci sono l’attore di cinema, lo scrittore compulsivo, il cittadino sostenitore dei diritti civili, lo sperimentatore di tecnologie, il professionista accorto nel difficile mondo del jazz, il creativo che lavora sul linguaggio e sulle immagini. A più di vent’anni dalla prima edizione, questo libro celebra in una versione ampliata e aggiornata la musica, i retroscena, l’uomo, le azioni, le idee e le parole dell’artista afroamericano più influente del nostro tempo.

Stefano Zenni (nato a Chieti nel 1962), insegna Storia del jazz e della musica afroamericana presso il Conservatorio di Bologna e Storia della Musica presso la scuola di teatro L’Oltrarno del Teatro della Pergola di Firenze, diretta da Pierfrancesco Favino. Dal 1998 è direttore artistico della rassegna Metastasio Jazz presso il Teatro Metastasio di Prato. È stato direttore artistico del Torino Jazz Festival dal 2013 al 2017. Dal 2012 tiene con successo il ciclo “Lezioni di jazz” presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Candidato ai Grammy Awards come autore di note di copertina, collabora da anni con Rai Radio3. Per Stampa Alternativa ha pubblicato: volumi su Herbie Hancock e Charles Mingus, oltre a I segreti del jazz (Premio Migliore libro di saggistica su musica internazionale 2007-2008 al 1° Festival del Libro Musicale di Sanremo) e Storia del jazz. Una prospettiva globale. Del 2016 è Che razza di musica. Jazz, blues, soul e le trappole del colore (EDT).

Max