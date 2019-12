Capodanno 2020 Roma, cosa fare nella Capitale il 31 Dicembre 2019: concerti, piazze, eventi, feste, disco, spettacoli, fuochi artificio. Ecco dove e da che ora

Siete pronti a entrare nel vivo delle festività di fine anno? Certo, Natale 2019 sarà senz’altro bellissimo con i suoi alberi e presepi, le sue cene infinite e i tanti regali da scartare tutti insieme. Ma poi, come tradizione, l’interesse si sposterà tutto verso Capodanno.

E arriverà per tutti, se non è già arrivata, la fatidica domanda: cosa fare a Capodanno? Ebbene, anche quest’anno non si scapperà dalla necessità di rispondere (prima a sé stessi e poi agli altri) alla fatidica domanda. In particolare, moltissimi già si chiedono cosa fare a Capodanno 2020 e come aspettare il 2020 nel massimo delle possibilità. E, nel dettaglio, ancor di più, ci si domanda quali saranno le possibilità di divertimento nella Capitale, Roma.

Ecco, per appunto: cosa fare a Capodanno 2020 a Roma? E’ presto detto. Ecco un vademecum su alcuni dei principali e più attesi appuntamenti con le feste capitoline e con le opportunità di divertimento che la Capitale offre. Siete pronti?

Capodanno 2020 a Roma, cosa fare il 31 Dicembre 2019: concerti, show, piazze, eventi, feste, discoteca, ecco dove e da che ora

Hai bisogno di un aiuto per sapere cosa fare a Capodanno 2020? Ecco, senza alcun dubbio Roma ti offre una vasta marea di opportunità. Ci saranno tantissimi eventi per il 31 dicembre, dal classico Capodanno in piazza alle serate speciali organizzate da ristoranti e discoteche.

Per non parlare degli incroci con la storia: infatti a Capodanno sarà possibile visitare il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali e tutti i luoghi famosi della città eterna.

Immersi nella storia e nella bellezza delle strade di Roma si potrà stare insieme e vivere la magia dei fuochi d’artificio presso i Fori Imperiali e il Colosseo. Ma a parte questo, il Capodanno a Roma è un mix di innumerevoli eventi da non perdere. Eccoli.

Capodanno 2020 Roma: suggerimenti, idee, eventi. Cosa fare nella capitale tra piazze, concerti e show in pubblico

Pariamo dal canonico Capodanno in piazza che anno dopo anno diventa un appuntamento fisso per centinaia di persone. Da una parte la bellezza di Roma e dall’altra la voglia da parte di tanta gente di stare insieme, all’aperto, e godersi uno show che, malgrado il freddo, sarà gratis.

Inoltre, sono molte le piazze romane in cui si terranno concerti: un esempio è Piazza del Quirinale, ma anche Piazza Venezia, e le celebri Piazza del Popolo, Piazza, Navona, e la fantastica Piazza di Spagna.

Non fa eccezione anche Piazza San Pietro ma occhio anche agli eventi al Pala Lottomatica e allo spettacolo dei Fori Imperiali. Ovviamente grande presa farà il concerto del Circo Massimo, che quest’anno sarà inserito all’interno della Festa Di Roma 2020 incentrato sulla Tematica della Terra.

Chi ci sarà? Sul palco ecco Ascanio Celestini, che parlerà di una favola inedita sul Tema della Terra accompagnato dai Rustica X band. Seguiranno poi gli Aerial Jockey Strada con uno show di danza aerea e, dopo la mezzanotte, due ore di Dj Set con Skin.

Capodanno 2020 Roma: gli altri eventi imperdibili del 31 Dicembre 2019

Ma Roma offre davvero di tutto e di più: da ristoranti, discoteche, teatri, feste in hote: sono innumerevoli le le attività della capitale e i party o gli eventi di Capodanno.

Uno in particolare è il Rainbow MagicLand che organizza l’evento per festeggiare Capodanno. Il solo ingresso costa 25 euro, ma con massimo 100 euro offrono cena con servizio a tavola (c’è anche la formula buffet a 70 euro).

Altro appuntamento con Capodanno 2020 a Roma è quello di Cinecittà World con tutto un universo speciale per grandi e piccoli presso il noto parco divertimenti Cinecittà World. Il programma è davvero ricco e la serata si svolgerà dalle 18.00 alle 8 del mattino.

Per chi vuole divertirsi all’insegna dell’arte, ecco il Teatro dell’opera o il Teatro Brancaccio con aggiunti un posto a tavola; e poi, al Teatro Manzoni I tre Moschettieri, mentre al Teatro Ghione arriva la cena dei cretini. Al teatro Costanzi ci sarà il Lago dei cigni, mentre al Teatro Olimpico invece l’ironia di Maurizio Battista.

Per il Capodanno 2020 a Roma si può anche scegliere il noso ristorante Lola al Ponte Milvio che punta tutto sulla tradizione romana. Oppure il Piper Club.

Lo storico locale romano, il Piper, apre le porte alle 20.30 del 31 dicembre con una antipasti, primi, secondi, contorni e dessert serviti a buffet. Dalla mezzanotte, musica house e commerciale fino alle 6 di mattina e oper bar illimitato.

