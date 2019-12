Capodanno 2020 in Italia, ecco gli eventi più belli e attesi nelle più importanti città

Siamo pronti a festeggiare la fine dell’anno vecchio e l’inizio del nuovo, e come sempre, nella notte di Capodanno, a cavallo tra la fine di questo 2019 e l’inizio del 2020 ci sarà da scegliere tra una miriade di eventi e rispondere, poi, alla più fatidica delle domande.

Ovvero: cosa fare a Capodanno? Dove andare a Capodanno? Naturalmente le soluzioni sono praticamente infinite e ovunque ci sono eventi, feste, party e iniziative di ogni genere per potersi sbizzarrire, divertire e per inaugurare il nuovo anno al meglio.

Se si parte dal desiderio di voler passare il Capodanno 2020 in Italia, e perchè no, magari in piazza, allora ecco che cosa si prevede nelle principali località del Bel Paese.

Capodanno 2020 in Italia: gli eventi di piazza città per città

In tutte le città italiane ci sarà la grande possibilità di vivere l’ultima notte dell’anno tra feste, eventi di piazza, show e celebrazioni. Ci saranno diversi cantanti che saliranno sui palchi di tutta la penisola e accompagneranno i cittadini verso il countdown per il nuovo anno e le prime ore del 2020.

Se dunque restate in città, non partite e preferite la piazza al tradizionale cenone di fine anno, ecco dunque per voi un elenco degli appuntamenti per il Capodanno 2020 nelle principali città italiane.

Capodanno 2020 a Roma: eventi al Circo Massimo

Per il Capodanno 2020 a Roma sono tantissimi gli appuntamenti: partendo dal classico concerto al Circo Massimo. Dopo Ascanio Celestini e le sue favole con la Rustica X Band, ecco l’orchestra di bambini e adolescenti del Centro diurno della cooperativa sociale Nuove Risposte.

Segue la danza aerea degli Aerial Strada con le coreografie di Eduardo Zuniga. Quanto alle star in piazza? Ecco a Roma, tra i cantanti in arrivo per il Capodanno 2020 al Circo Massimo, la presenza di Carmen Consoli, Priestess e Skin.

Capodanno 2020 a Milano: cosa fare a piazza Duomo

E invece, per il Capodanno 2020 a Milano? Sono ufficiali i nomi degli artisti del finale d’anno milanese con il concerto in piazza Duomo.

Dunque gli artisti in scena saranno: Myss Keta, i Coma Cose e Lo Stato Sociale. L’evento è lanciato dal Comune e organizzato da Artificio23 con Rai Radio2 – radio ufficiale del Capodanno milanese – e sarà gratis.

Il tema dell’evento è l’attenzione ai cambiamenti climatici e alla difesa dell’ambiente, tanto da essere già stato ribattezzato “Milano Capodanno for future” in onore ai Fridays for future, le giornate di sciopero per l’ambiente ideate dall’attivista svedese Greta Thunberg. L’evento vedrà alla conduzione Filippo Solibello, voce storica di Rai Radio2.

Capodanno 2020 a Napoli: cosa fare a Piazza del Plebiscito

E poi c’è Napoli, dove il Capodanno 2020 prevede il concertone di Piazza Plebiscito e i fuochi d’artificio dal Lungomare di via Caracciolo e Castel dell’Ovo. Le superstar saranno: Daniele Silvestri, Stefano Bollani e Livio Cori. Anche il sindaco Luigi De Magistris parteciperà al brindisi di Capodanno.

Ci sono poi eventi a Piazza Vittoria, al Borgo dei Marinari (con i revival ’70 e ’80) e musica latino-americana presso l’ex facoltà di Economia.

Capodanno 2020 a Rimini: Coez in piazzale Fellini

A Rimini arriva invece il cosiddetto Capodanno più lungo del mondo 2019: ben 700 hotel aperti e la festa nella riviera romagnola con Coez in concerto in piazzale Fellini, la reunion dei dj delle storiche discoteche, e anche una grande mostra dedicata a Fellini nel centenario della nascita.

Dopo la mezzanotte sul mare, la festa va al centro storico con la Rimini Dance Reunion i dj degli anni 90: Paradiso, Velvet, Slego, Baia degli Angeli, Cellophane e Barcellona. E ancora: pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Malatesta, la Casa di Babbo Natale e le animazioni di Cartoon Club.

Capodanno 2020 a Bologna e in Emilia Romagna: gli eventi città per città

A Bologna invece si balla con il dj set di Kong. Ecco anche il grande rogo del Vecchione, costruito con materiale di recupero. Invece, a Modena, ci sarà L’Orchestra Popolare “La Notte della Taranta” in piazza Roma.

A Reggio Emilia in piazza Martiri del 7 Luglio presente Nina Zilli a partire dalle 23, con un concerto gratuito che saluterà l’arrivo del 2020. A Parma, in piazza Garibaldi, Morgan e Andy, fondatori dei Bluvertigo, l’Orchestra di Piazza Vittorio, ensemble multietnico, e il cantautore Ron si esibiranno in un concerto dalle 22.30 fino a dopo la mezzanotte.

aggiornamento ore 9,18

Capodanno 2020 a Venezia: gli appuntamenti in laguna

Cosa succede invece per il Capodanno 2020 a Venezia? Per quest’anno Venezia fa scegliere tra la laguna e la terraferma. A Mestre a partire dalle 22.00 il palco di Capodanno 2020 sarà animato dall’attrice Barbara Clara con Dj Mauro Ferrucci e Alice Basso.

Presente anche il rapper Anastasio e poi musica e intrattenimento con la band Velvet Dress, tribute band degli U2. A Venezia, alla mezzanotte, il Bacino di San Marco si accenderà grazie allo spettacolo pirotecnico.

Capodanno 2020 in Puglia: a Bari concerto in diretta su Canale 5

Il 2020 in Puglia arriva con “Capodanno in Musica” in piazza della Prefettura a Bari, lo show in diretta su Canale 5 condotto da Federica Panicucci: sul palco saliranno artisti come Anna Tatangelo, Elodie, Annalisa, Francesco Renga, Raf, Umberto Tozzi, e ancora poi altri come Nek, Fred De Palma, Shade, Marianne Mirage, senza dimenticare gli altri come Riki, Giordana Angi, Fabrizio Moro, Mondo Marcio.

Concerti anche in piazza Libertini a Lecce, con la world music del Canzoniere Grecanico Salentino. A Brindisi e Foggia, con musica e rievocazioni di tradizioni antiche.

Capodanno 2020 a Potenza, concerto in diretta su Rai1

Risponde la Rai, col classico concerto di fine anno in diretta su Rai1 e presentato da Amadeus da Potenza a piazza Mario Pagano. Sul palco grandi nomi: da Albano e Romina, a Riccardo Fogli, Orietta Berti, e inoltre anche Elettra Lamborghini, Alberto Urso, Benji e Fede e anche The Kolors.

aggiornamento ore 13,31

Capodanno 2020 a Torino: cinema a piazza Castello

Nel capoluogo di provincia piemontese al centro c’è il cinema che festeggiare il 2020. Sarà il clou del Capodanno 2020 di Torino che porterà sul palco di piazza Castello le performance di alcuni campioni del mondo di magia e illusionismo. Per gli over 60 torna il Capodanno Insieme al Palazzetto dello Sport di Parco Ruffini e la Tettoia dei Contadini di Porta Palazzo ospiterà il tradizionale concerto del primo dell’anno.

Capodanno 2020 a Firenze: eventi in piazza della Signoria e non solo

Capodanno 2020 in Piazza della Signoria a Firenze, laddove ci sarà uno spettacolo circense. Invece, in Piazza Poggi musica dance fino al mattino. Gospel in Piazza Duomo mentre in Piazza San Lorenzo tutto soul e jazz con James Senese.

Capodanno 2020 in Sicilia: eventi e artisti in piazza a Palermo, Catania e non solo

E siamo al Capodanno 2020 in Sicilia. Partiamo con Catania che ospiterà, la sera del 31, artisti di spessore: tra questi Max Gazzè e Dj Fargetta e Giuseppe Castiglia pronti a esibirsi in piazza Duomo.

Si raddoppia a Palermo con due concerti in piazza: Lello Analfino & i Tinturia, accompagnati dalla comicità di Nino Frassica, e Mario Biondi. Invece ad Agrigento per il concerto dell’ultimo dell’anno ci sarà un clou a suon di rap: Gué Pequeno la star centrale.

aggiornamento ore 14,47