Capodanno 2023, fuochi d’artificio a Kiev: rischia 5 anni di carcere

(Adnkronos) – Spara fuochi d’artificio a Kiev, per Capodanno 2023, e ora rischia 5 anni di carcere. Lo spettacolo pirotecnico personale organizzato da un residente della capitale ucraina per la notte di San Silvestro a dispetto dei continui attacchi russi sulla città, potrebbe costargli una pena detentiva. L’uomo, 47 anni, ha violato il divieto di far uso di fuochi d’artificio previsto dallo stato di emergenza in tempo di guerra, con le città e i loro abitanti scosse continuamente dagli scoppi improvvisi e le esplosioni dei missili nemici.

“Ora rischia cinque anni di reclusione”, ha scritto oggi il sindaco di Kiev Vitali Klitschko in un messaggio su Telegram. La polizia, che ha arrestato l’uomo e ha sequestrato diversi articoli pirotecnici nel suo appartamento, ha comunicato che sarà accusato anche di disturbo della quiete pubblica.

Poco dopo lo spettacolo pirotecnico illegale, a Kiev è risuonato l’allarme aereo mentre la Russia lanciava un’ondata di droni kamikaze sulla capitale.