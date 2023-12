Capodanno 2024 a Cagliari, pass gratuiti per il concerto di Marco Mengoni ma la capienza è limitata

Non ci saranno biglietti per il concerto di Capodanno 2024 a Cagliari con Marco Mengoni, ma pass gratuiti disponibili per tutti, anche se poi all’evento potrà partecipare solo un numero limitato di spettatori. Insomma per assistere al concerto chiunque potrà avere l’indispensabile pass, ma poi chi arriva prima avrà assicurato l’ingresso.

Capodanno a Cagliari, pass gratuiti per il concerto di Marco Mengoni ma la capienza massima è limitata

L’accesso all’area del concerto sarà consentito tramite ticket gratuito da prenotare esclusivamente online. La capienza massima, secondo quanto riporta la stampa locale, sarebbe stata fissata intorno le 28mila presenze. Arrivati al numero massimo scatta lo stop agli ingressi. Per dare la possibilità a tutti di poter vedere lo show si sta pensando di allestire un maxi schermo nell’area all’interno del quartiere fieristico dove quest’anno è stato deciso di far svolgere la super festa di Capodanno.

Location, Truzzu: scelto Fiera per motivi di sicurezza e di costi

Il sindaco Paolo Truzzu ha poi spiegato che la scelta della location è ricaduta sulla Fiera per motivi di “sicurezza pubblica”, sia sotto il profilo della capienza dello spazio, “più ampio rispetto a quello di piazza Dei Centomila”, che dei costi che “sarebbero aumentati di circa 100mila euro”.

I costi dello spettacolo di Capodanno 2024

Nella corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento il primo cittadino aveva spiegato che “l’impegno finanziario dell’Amministrazione comunale è pari a 688mila euro, utili per organizzare tutto lo spettacolo in sicurezza”. Ribadendo che “solo 250mila euro sono destinati all’esibizione del cantante, affidati a Live Nation per coprire spese esecutive e di produzione”. Il resto del budget è allocato per garantire la sicurezza e coprire i costi organizzativi dell’evento nel Quartiere Fieristico, una scelta ponderata in collaborazione con le autorità competenti per massimizzare la sicurezza del pubblico.

