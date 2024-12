Capodanno 2025, a Roma la festa al Circo Massimo: ecco chi ci sarà

Festa di Capodanno 2025 a Roma con tre artisti pronti a infiammare il pubblico che arriverà al Circo Massimo la sera del 31 dicembre. A dare l’annuncio dei cantanti che saliranno sul palco è stato il sindaco Roberto Gualtieri, oggi 12 dicembre in Campidoglio durante una conferenza stampa dedicata all’evento che ha assicurato sarà “memorabile”.

Capodanno, a Roma festa al Circo Massimo: ecco chi ci sarà

Saranno Mahmood, Tony Effe e Mara Sattei a esibirsi sul palco del concerto di Capodanno 2025 al Circo massimo per l’evento dal titolo “All you need is Roma”, una festa organizzata per salutare il nuovo anno e che nella scorsa edizione ha visto partecipare oltre 70mila persone. Un flusso continuo di persone che arriva anche a 100mila spettatori.

Gualtieri: “Grandissimi nomi, stavolta ci siamo superati”

“Un Capodanno top – ha detto Gualtieri – grandissimi nomi. Penso sarà davvero un grandissimo successo e auguro una serata straordinaria alle ragazze, ai ragazzi, ai romani, ai turisti che potranno godersi un concerto straordinario in un luogo unico. Siamo davvero soddisfatti, stavolta ci siamo superati”.

A presentare la serata per il terzo anno consecutivo saranno Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro. Immancabile il dj set che farà ballare la piazza per tutta la notte.

Turismo, Onorato: nuovo record di arrivi

Alla presentazione anche Alessandro Onorato, assessore capitolino al Turismo, grandi eventi e sport che sottolineato i dati sul turismo del periodo natalizio. “La previsione delle presenze quest’anno a Roma, basata sulle prenotazioni prima dell’annuncio del concerto al Circo Massimo, – ha detto l’assessore – segna un nuovo record rispetto all’anno scorso: 2,78% degli arrivi in più a Natale e 2,79% in più a capodanno. Questo vuol dire 321mila arrivi e 735mila presenze a Natale e 312mila arrivi e 707mila presenze a capodanno. Con una permanenza media di 4 giorni”.

In aggiornamento