Capodanno: dove Mattarella, Zingaretti, Meloni, Salvini & C.

Dopo un anno di scontri, stress, dichiarazioni e, soprattutto, tanta televisione e social, anche per i nostri politici si avvicina la ‘notte del passaggio, per brindare all’ingresso del 2020, che ciascuno di loro si augura porti nuove soddisfazioni e successi.

ma come trascorreranno il San Silvestro i principali leader politici? Ovviamente, chi ne ha, in famiglia, ma la maggior parte di essi ha dichiarato che brinderà incasa con amici e parenti.

Così farà infatti il Presidente Mattarella, domani sera chiamato al tradizionale discorso di fine anno in diretta televisiva dal Colle, che festeggerà direttamente al Quirinale.

Anche il premier Conte trascorrerà il Capodanno in famiglia ma, all’ultimo momento, non è escluso che decida di spostarsi in qualche località del Paese.

Da buon napoletano, attaccato alle tradizioni, il presidente della Camera, Roberto Fico, stapperà la bottiglia in famiglia nella sua amata Napoli mentre, la presidente del senato, Anna Casellati, sarà con i familiari nel Veneto.

Poche partenze per i leader dei partiti

Per quel che riguarda i leader politici, Nicola Zingaretti ha scelto Assisi, mentre Matteo Renzi non tradirà la sua Firenze. Se Giorgia Meloni non si muoverà da Roma per godersi amici e famiglia, Berlusconi ha annunciato che saluterà la mezzanotte nella sua villa di Arcore, salvo poi recarsi il giorno dopo in Provenza, a Valbonne, per salutare la primogenita Marina.

Come già anticipato attraverso i social, dove è apparso ritratto con la figlia Mirta ed il trolley ben ‘gonfio’, Matteo Salvini sarà invece a Bormio per cenare e brindare in albergo, con lo storico amico (la figlia Angelica), Lorenzo Fontana.

Max