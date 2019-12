Capodanno in viaggio? Aumento ad hoc per i carburanti

Puntualissimi, come la morte (proprio quando ci eravamo illusi di averla ‘sfangata’), in occasione di festività, ponti e ferie, tornano i rincari dei prezzi dei carburanti! Così, chi si apprestava ad imboccare l’autostrada per trascorrere il Veglione altrove, dovrà inevitabilmente misurarsi con il ‘lieve’ (ma pur sempre un aumento) ritocco che stamani Eni per prima ha apportato, alzando di 1 centesimo al litro benzina, gasolio e Gpl.

Dunque, per ‘gli sventurati’ che saranno costretti a rifornirsi sulle autostrade, al self service la benzina è a 1,693 euro/litro (1,898 il servito); il diesel 1,587 euro/litro al Self (servito 1,808); il Gpl a 0,700 euro/litro; il metano a 1,059 euro/kg e, infine, il Gnl a 0,929 euro/kg.

Così, scorrendo i prezzi che stamane i gestori hanno comunicato all’Osservatorio del ministero dello Sviluppo economico (poi altrettanto puntualmente elaborati dalla Staffetta Quotidiana), si evince che lungo la rete composta dai 15mila impianti, questi sono i prezzi che troviamo: al self service la verde è a 1,588 euro/litro (delle compagnie 1,597, alle pompe bianche 1,565); il diesel a 1,483 euro/litro (segna un +1 millesimo, per le compagnie 1,490, per le pompe bianche 1,464).

Per quanto riguarda il ‘servito’: a 1,709 euro/litro la benzina (delle compagnie 1,752, pompe bianche 1,619): il diesel a 1,608 euro/litro (aumento di +1, con le compagnie a 1,652, e le pompe bianche a 1,515).

Per quel che riguarda invece il Gpl, mentre il self service sta a 0,592 euro/litro, il servito rimane stabile a 0,610 euro/litro (per le compagnie 0,618, pompe bianche 0,599); Infine, il metano al ‘self ‘ sta a 0,966 euro/kg mentre, servito, a 0,985 euro/kg (delle compagnie a 0,994, pompe bianche 0,978) Il Gnl ‘viaggia’ invece stabile a 0,955 euro/kg (compagnie 0,962, pompe bianche 0,951).Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 415 euro per mille litri (-9), diesel a 475 euro per mille litri (-4, valori arrotondati).

