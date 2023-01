Capodanno Ostia ,soldi e soffiate, la Tirrito: “fare chiarezza sulle procedure in Campidoglio” 

“La notizia dei soldi arrivati in extremis al X Municipio per il concertone di Capodanno e delle offerte arrivate in contemporanea – poi bloccate dall’assessorato – senza passare per la via canonica della pec istituzionale e rispondendo ad un bando ufficiale è un episodio che deve fare pensare”.

A parlare è Maricetta Tirrito (nella foto con la premier Meloni), portavoce del Co.G.I. (Comitato dei collaboratori di Giustizia).

“Questa notizia fa inevitabilmente affiorare alla mente alcune considerazioni.

La prima è positiva, ed è la consapevolezza che nella politica c’è chi mette la regolarità e la trasparenza al primo posto.

La seconda è invece negativa: come mai ci si è ricordati solo all’ultimo minuto di 70mila euro, che non sono proprio spiccioli, per un evento da programmare per tempo.

Ma ancora più inquietante è la terza considerazione: com’è possibile che due aziende fossero a conoscenza di ciò che stava accadendo e dei soldi che sono spuntati all’ultimo, tanto da mandare fuori di ogni procedura ufficiale e per via diretta offerte compatibili con il budget a disposizione?”

Dunque, conclude la Tirrito, “Qualcuno dovrà dare risposte, qualcuno dovrà prendersi le proprie responsabilità e chiarire la situazione, onde evitare ombre che fanno male alla buona politica e alla buona amministrazione”.

